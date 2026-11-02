Il Sassuolo si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con il 4-3-3. Alberto Aquilani dovrebbe affidarsi a Turati tra i pali, con Van der Brempt, Idzes, Caleta-Car e Doig a comporre la linea difensiva.

A centrocampo spazio a Bakola, Matic e Adzic, con il serbo chiamato a garantire esperienza ed equilibrio in mezzo al campo. In avanti, invece, il riferimento sarà Berardi, affiancato da Esposito e Laurienté. Un tridente che mette insieme qualità, velocità e capacità di creare pericoli negli ultimi metri.

Questa la probabile formazione neroverde: Turati; Van der Brempt, Idzes, Caleta-Car, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Laurienté.