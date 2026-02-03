Rugani last minute e rosa sfoltita: da qui riparte la Fiorentina

Viola News
La Repubblica racconta il finale del mercato invernale viola.
La Repubblica ricostruisce le fasi più complesse del mercato della Fiorentina, a partire dalla difesa:

L’arrivo di Rugani è stato il frutto di un lungo lavoro, dopo i no incassati da profili come Dragusin, Disasi e Niakaté. Parallelamente, la dirigenza ha avviato un profondo sfoltimento di una rosa costruita per la difesa a tre e poco adatta al nuovo corso: saluti a Viti, Marì, Sohm, Nicolussi Caviglia, Richardson e Dzeko. L’unico reparto rimasto pressoché invariato è quello dei terzini, con le permanenze di Gosens, Dodò e Fortini nonostante le numerose offerte ricevute.

