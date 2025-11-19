Dodò, uno dei punti fermi della scorsa stagione, è finito al centro delle critiche per prestazioni poco brillanti e per un uso ritenuto discutibile dei social, soprattutto in un momento di difficoltà generale della squadra. Il contrasto con il rendimento positivo dell’annata precedente ha amplificato il malumore dei tifosi, che si aspettavano molto di più dal terzino brasiliano.
Rinnovo Dodò, CorSport: “Goretti apre. Lui no, scottato dal trattamento ricevuto”
Prima delle dimissioni, Daniele Pradè aveva impostato un piano di riavvicinamento con gli agenti del giocatore per prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel 2027. L’obiettivo della società è estenderlo fino al 2029 con opzione per il 2030, nonostante una prima fase di trattativa avviata già un anno fa e poi arenatasi per divergenze importanti tra le parti.
Lo stallo persiste perché il giocatore si sente penalizzato da un trattamento considerato ingiusto, mentre dal club attribuiscono la difficoltà alle alte commissioni richieste dagli agenti. Nonostante ciò, la Fiorentina vuole ancora chiudere il rinnovo. Resta da capire se Dodò sia disposto a fare un passo verso la società per proseguire il rapporto. Lo scrive il Corriere dello Sport.
