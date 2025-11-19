Rinnovo Dodò, CorSport: “Goretti apre. Lui no, scottato dal trattamento ricevuto”

Dodò, uno dei punti fermi della scorsa stagione, è finito al centro delle critiche per prestazioni poco brillanti e per un uso ritenuto discutibile dei social, soprattutto in un momento di difficoltà generale della squadra. Il contrasto con il rendimento positivo dell’annata precedente ha amplificato il malumore dei tifosi, che si aspettavano molto di più dal terzino brasiliano.