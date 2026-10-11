La sconfitta contro il Genoa ha aperto a molti interrogativi in casa Fiorentina. Vanoli dovrà lavorare molto sulla testa: dopo una sosta di lavoro, doppie sedute e intensità, la reazione avuta al momento dell’ingresso in campo è inspiegabile e poco degna di una squadra con obiettivi importanti.

A suscitare qualche perplessità sono anche le scelte tattiche di Paolo Vanoli. Oulai come trequartista ha faticato nel trovare posizione e giocate degne, Beto davanti sembra slegato con la squadra e in fase difensiva è tornato il disequilibrio visto prima dell’arrivo del tecnico. Lo scrive La Repubblica.