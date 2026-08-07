500 tifosi all'aeroporto di Firenze hanno accolto Franco Mastantuono, ultimo colpo di Fabio Paratici
VIDEO VN - Mastantuono è atterrato a Firenze! Accolto dalla bolgia viola
Repubblica Firenze si concentra su Franco Mastantuono, ultimo colpo della Fiorentina, sbarcato ieri seri a Firenze. C'erano tanti tifosi ad accoglierlo allo scalo di Peretola, per questo motivo quello dell'argentino, che oggi sosterrà le visite mediche, viene considerato dal quotidiano un "arrivo da aeroporto".
L’ultima volta che si era visto qualcosa di simile è stato quando David De Gea venne accolto da una fiumana di persone all’aeroporto di Peretola. Due anni dopo, ci ha pensato Franco Mastantuono a mandare in delirio 500 tifosi festanti giunti ieri sera all’aeroporto per accoglierlo come nuovo calciatore della Fiorentina. Cori, sciarpe, abbracci e un entusiasmo travolgente che sembrava del tutto inimmaginabile alla fine della nefasta stagione passata. L’italo-argentino si è goduto l’abbraccio e la passione dei suoi nuovi tifosi e si è immediatamente messo in viaggio verso il Viola Park, dove i suoi compagni erano in campo nell’ultima amichevole pre campionato contro il Deportivo La Coruna (...) Che ci fosse un tremendo bisogno di un arrivo “da aeroporto”, ovvero in grado di muovere i tifosi per un’accoglienza immediata e calorosa, era cosa nota. Certo l’estate ha già consegnato valanghe di acquisti ritenuti di qualità, ma Franco Mastantuono e ciò che rappresenta, li batte tutti applausometro alla mano. Un bagno di folla collettivo intriso di sciarpe e cori con il petto in fuori di una comunità pronta a farsi trascinare dal primo squarcio di ambizione mostrata con i fatti. Come sempre, da ora conta il campo. Ma per tenere i piedi ben piantati a terra c’è sempre tempo.
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