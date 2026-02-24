Repubblica su Kean: “3° gol consecutivo, come con Palladino. E quanti punti presi!”

La vittoria contro il Pisa ha dato un po' di respiro alla Fiorentina, un passo importante che porta il club al quart'ultimo posto e che da fiducia e consapevolezza che con questa mentalità e questo sacrificio il peggio potrà essere messo alle spalle. Così la Fiorentina è a quota 24 punti a pari di Lecce e Cremonese ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina
Moise Kean sembra essere tornato quello del 2024, con la terza rete consecutiva andata a segno
Un bel primo tempo in cui la Fiorentina ha mostrato qualità di gioco, atteggiamento. E una ripresa di sofferenza, con un finale che per fortuna non ha generato nessun incubo. A decidere un gol di Kean, il terzo consecutivo. Non accadeva dal novembre del 2024 quando Kean con cinque centri in tre gare lanciò Palladino verso l’alta, altissima classifica. Gol che portano alla classifica della Fiorentina sette punti in ottica salvezza.
