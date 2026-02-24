Repubblica su Kean: “3° gol consecutivo, come con Palladino. E quanti punti presi!”

La vittoria contro il Pisa ha dato un po' di respiro alla Fiorentina, un passo importante che porta il club al quart'ultimo posto e che da fiducia e consapevolezza che con questa mentalità e questo sacrificio il peggio potrà essere messo alle spalle. Così la Fiorentina è a quota 24 punti a pari di Lecce e Cremonese ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina