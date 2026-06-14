Repubblica: “Sponsor, comunicazione e area medica. I cambiamenti di Paratici al VP”

Fabio Paratici, forte della fiducia ricevuta dal presidente Giuseppe Commisso e di un contratto quadriennale, ha condiviso negli Stati Uniti una strategia di rilancio

La rivoluzione della Fiorentina non riguarderà soltanto il mercato o la panchina. Fabio Paratici, forte della fiducia ricevuta dal presidente Giuseppe Commisso e di un contratto quadriennale, ha condiviso negli Stati Uniti una strategia di rilancio a medio-lungo termine che punta a trasformare profondamente il club. L'obiettivo è costruire una società più moderna, con una mentalità vincente e un'organizzazione capace di sostenere la crescita della squadra dentro e fuori dal campo.