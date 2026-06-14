La rivoluzione della Fiorentina non riguarderà soltanto il mercato o la panchina. Fabio Paratici, forte della fiducia ricevuta dal presidente Giuseppe Commisso e di un contratto quadriennale, ha condiviso negli Stati Uniti una strategia di rilancio a medio-lungo termine che punta a trasformare profondamente il club. L'obiettivo è costruire una società più moderna, con una mentalità vincente e un'organizzazione capace di sostenere la crescita della squadra dentro e fuori dal campo.
Repubblica Firenze
Repubblica: “Sponsor, comunicazione e area medica. I cambiamenti di Paratici al VP”
Paratici—
I cambiamenti interesseranno anche il Viola Park. Sul fronte commerciale è già arrivato Francesco Picciotto dalla Ferrari nel ruolo di revenues & marketing director, con il compito di valorizzare maggiormente il brand Firenze e aumentare i ricavi attraverso nuovi sponsor, italiani e internazionali, dopo la conclusione del rapporto con Holding Lamioni. Parallelamente, Paratici ha affidato a Paolo Morganti, ex direttore generale del Catanzaro e suo collaboratore ai tempi della Juventus, il coordinamento operativo del centro sportivo, dalla gestione delle strutture fino all'organizzazione quotidiana delle attività delle squadre.
Viola Park—
Le novità coinvolgeranno inoltre altri settori strategici del club. Nell'area comunicazione sono previsti nuovi ingressi al posto di alcune figure legate alla precedente gestione Barone-Ferrari, mentre nell'area medica saranno inseriti professionisti specializzati nel miglioramento delle performance degli atleti. Una serie di modifiche profonde che, nelle intenzioni della dirigenza, dovranno incidere tanto quanto gli acquisti sul mercato, contribuendo a creare una cultura del lavoro orientata alla vittoria. Lo scrive Repubblica Firenze.
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