Juventus su Cher Ndour, Nazione: “Arriva la risposta di Fabio Paratici”

Spifferi di mercato hanno riguardato nelle ultime ore anche Cher Ndour, che sarebbe finito nel mirino della Juventus

Spifferi di mercato hanno riguardato nelle ultime ore anche Cher Ndour , che sarebbe finito nel mirino della Juventus.

Ndour

Ma il centrocampista gigliato è uno dei pochissimi intoccabili della rosa, al netto della classica offerta irrinunciabile. Nel corso dei mesi ha colpito molto il ds Paratici per la crescita che ha avuto.