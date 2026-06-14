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La Nazione

Juventus su Cher Ndour, Nazione: “Arriva la risposta di Fabio Paratici”

Grafica Ndour
Spifferi di mercato hanno riguardato nelle ultime ore anche Cher Ndour, che sarebbe finito nel mirino della Juventus
Redazione VN

Spifferi di mercato hanno riguardato nelle ultime ore anche Cher Ndour, che sarebbe finito nel mirino della Juventus.

Ndour

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Ma il centrocampista gigliato è uno dei pochissimi intoccabili della rosa, al netto della classica offerta irrinunciabile. Nel corso dei mesi ha colpito molto il ds Paratici per la crescita che ha avuto.

Paratici

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La Fiorentina vuole ripartire senza dubbio da lui e da Fagioli in mezzo al campo. Lo riporta la Nazione.

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