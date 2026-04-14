Repubblica: “Modulo più vicino al 4-2-3-1. Una Fiorentina battagliera”

A causa delle tante assenze tra infortunati e squalificati, Paolo Vanoli opta per una Fiorentina obbligata. Il tridente offensivo è composto da Fazzini, Harrison e Piccoli; a centrocampo Fabbian, Ndour e Mandragora sopperiscono alle assenze di Fagioli e Brescianini con un modulo più vicino al 4-2-3-1 che al 4-3-3. La sorpresa è la titolarità di Rugani, tornato dopo diverse settimane per sostituire un Pongracic non al meglio e un Comuzzo in difficoltà.