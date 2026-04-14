A causa delle tante assenze tra infortunati e squalificati, Paolo Vanoli opta per una Fiorentina obbligata. Il tridente offensivo è composto da Fazzini, Harrison e Piccoli; a centrocampo Fabbian, Ndour e Mandragora sopperiscono alle assenze di Fagioli e Brescianini con un modulo più vicino al 4-2-3-1 che al 4-3-3. La sorpresa è la titolarità di Rugani, tornato dopo diverse settimane per sostituire un Pongracic non al meglio e un Comuzzo in difficoltà.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Modulo più vicino al 4-2-3-1. Una Fiorentina battagliera”
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Repubblica: “Modulo più vicino al 4-2-3-1. Una Fiorentina battagliera”
L'analisi di Fiorentina-Lazio
L'approccio della Fiorentina però è molle e la Lazio ha subito due grandi occasioni: De Gea respinge su Zaccagni alla grande e chiude lo specchio a Cancellieri. Con il passare del tempo la formazione gigliata si alza sfruttando le corsie esterne con Gosens che trova la rete del vantaggio su un cross di Harrison.
Nella ripresa la Fiorentina entra battagliera con la voglia di difendere il risultato e ripartire tra gli spazi. Harrison non sfrutta una doppia occasione per chiudere la partita, la Lazio protesta per un contatto Mandragora Noslin in area di rigore conclusosi con l'ammonizione per il giocatore biancoceleste. Lo riporta La Repubblica.
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