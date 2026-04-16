Repubblica: “Mai recuperato uno 0-3 in Europa. Con i viola c’è una città”

La Fiorentina sta vivendo una stagione sulle montagne russe e una stagione all'insegna degli stravolgimenti: come rileva Repubblica nessuna squadra è mai riuscita a salvarsi con zero vittorie in 11 gare (tabù ormai quasi infranto), ma i viola non hanno nemmeno mai passato un turno europeo prendendo tre gol nei primi 90' . Passa anche un po' dalla cabala il match di ritorno al Franchi contro il Crystal Palace, per provare a cullare ancora il sogno. Un'impresa quasi possibile, anche per questo bisogna provarci. L'ultima volta in cui i viola dovettero recuperare tre reti (contro il Siviglia in Europa League) finì malissimo.

Serve tutto

Conterà la testa per vincere, il cuore per superare l'ostacolo, anche l'orgoglio forse mancato all'andata. Lo stadio risponderà presente, tutto esaurito. Vanoli ha toccato proprio le corde dell'emotività e lavorato tanto sulla testa: stavolta la sua squadra dove fare il contrario del solito, ovvero non gestire un ampio risultato ma piuttosto attaccare per recuperare. 90' di fuoco, poi arriverà anche il tempo delle decisioni. Vincere, oltre che per il morale, avrebbe anche risvolti economici dati dal passaggio del turno e dal botteghino e non dimentichiamo che la vittoria finale dà diritto alla partecipazione all'Europa League, unica via per essere ancora nelle coppe.