La pesante sconfitta contro la Roma riporta al centro anche la questione Moise Kean. La Fiorentina ha perso 4-0 all'Olimpico e, secondo la Repubblica, il futuro dell'attaccante rappresenta uno dei nodi che il club dovrà sciogliere nei prossimi giorni, con il Como interessato al giocatore.

Kean è partito dalla panchina per motivi legati alle vicende di mercato. Una scelta che lascia aperto un interrogativo importante sulla costruzione del nuovo attacco viola. Per la Repubblica, se la Fiorentina dovesse decidere di cedere il numero 9, sarebbe necessario individuare un sostituto all'altezza. In caso contrario, il club dovrebbe dichiararlo incedibile e costruire la squadra attorno a lui.

A Roma, Pellegrino ha avuto l'occasione di partire titolare, ma il giovane attaccante è apparso ancora acerbo. L'idea, secondo il quotidiano, sarebbe quella di permettergli di crescere senza caricarlo della responsabilità di raccogliere immediatamente l'eredità di Kean.

A fissare la posizione della società ci aveva pensato Fabio Paratici nel prepartita, ribadendo una linea precisa: "Siamo una società solida, non abbiamo bisogno di vendere. I calciatori li vendiamo solo se vogliono essere ceduti e alla giusta cifra e quando troviamo un sostituto alla pari o migliore".

Parole che ora assumono ulteriore peso dopo la notte negativa dell'Olimpico. Il tempo a disposizione è poco: la Fiorentina dovrà completare il mercato e, soprattutto, chiarire definitivamente la posizione di Kean prima della chiusura delle trattative.