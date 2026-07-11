Repubblica: “Il Parma segue Fazzini da oltre un anno”

Non solo mercato in entrata (con i colpi Viery, Dragusin e Atta), ma anche in uscita per Fabio Paratici. In tal senso chi potrebbe presto lasciare la Fiorentina è Jacopo Fazzini (LA NOSTRA ANTEPRIMA IN ESCLUSIVA). Come scrive Repubblica Firenze, dopo il corteggiamento del Cagliari guidato dal ds Accardi che lo conosce benissimo, il Parma ha messo la freccia e ci sono ottime possibilità di chiusura. Gli emiliani lo seguono da oltre un anno e lo hanno inserito tra le priorità a centrocampo anche in virtù di un probabile cambio di modulo, adesso si tratta di far tornare i conti.