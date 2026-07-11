Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Fabio Grosso ha ribadito che giocherà col 4-3-3. Per tale motivo Fabio Paratici dovrà cercare degli esterni sul mercato. A tal proposito ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Grosso conferma il 4-3-3. Servono ali come il pane”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Grosso conferma il 4-3-3. Servono ali come il pane”
Le ali sono al centro delle attenzioni nelle stanze di comando al Viola Park
(...) Anche perché come detto non è finita qui, anzi nemmeno doveva cominciare così ripensando a quella che sembrava essere l'esigenza primaria del mercato: tre-quarto esterni offensivi per soddisfare il 4-3-3 di Grosso e, invece, per motivi vari Paratici ha spiazzato tutti e ha cominciato ridisegnando la difesa, quindi subito dopo si è inventato il colpo ad effetto per il centrocampo (e non solo). E siccome il tecnico romano, sempre nella conferenza stampa di giovedì, ha ribadito con assoluta certezza che il sistema di gioco è e sarà quello, le ali che attaccano servono come il pane e sono al centro delle attenzioni nelle stanze di comando al Viola Park. Tre-quattro ali significa che uno potrebbe essere Solomon che torna dopo aver rivisto e ribassato il prezzo col Tottenham, uno sarà verosimilmente Koleosho che è pur sempre un Under 21 azzurro, ma ne rimangono ancora un paio: e da Bakayoko a Volpato passando per Lang, è naturale che i tifosi della Fiorentina si immaginino almeno un arrivo a sensazione nel ruolo.
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