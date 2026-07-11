Nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi giovedì 9 luglio, Fabio Grosso ha parlato anche di Moise Kean e Nicolò Fagioli. Il nuovo tecnico viola li ha, di fatto, messi al centro del suo progetto tecnico. Proprio su quest'aspetto si concentra il Corriere dello Sport che scrive:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Fagioli e Kean importanti. Venderli sarebbe illogico”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Fagioli e Kean importanti. Venderli sarebbe illogico”
Grosso ha speso parole al miele per Fagioli e Kean
Lo stesso Grosso l'altro ieri nel corso della sua presentazione ha di fatto confermato sia Kean che Fagioli, definiti “calciatori importanti per la Fiorentina”, evidentemente traducendo in parole quella che è la strategia del direttore sportivo e allontanando l'ipotesi che la Fiorentina decida di rientrare dalle spese con cessioni eccellenti (tra quattro giorni scade il termine per esercitare la clausola da 62 milioni sul centravanti e a quel punto il club di Commisso sarà padrone di deciderne il destino: e lo ha già deciso): le cessioni ci saranno, tante per questione di numero e alcune riguardanti calciatori di un determinato peso dentro al gruppo, però salvo ribaltoni non saranno né Kean e né Fagioli, di cui onestamente dentro una squadra “competitiva e duratura” farne a meno non sarebbe stato logico.
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