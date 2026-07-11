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Corriere dello Sport

Cor. Sport: “Fagioli e Kean importanti. Venderli sarebbe illogico”

Kean; Grosso
Grosso ha speso parole al miele per Fagioli e Kean
Redazione VN

Nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi giovedì 9 luglio, Fabio Grosso ha parlato anche di Moise Kean e Nicolò Fagioli. Il nuovo tecnico viola li ha, di fatto, messi al centro del suo progetto tecnico. Proprio su quest'aspetto si concentra il Corriere dello Sport che scrive:

Lo stesso Grosso l'altro ieri nel corso della sua presentazione ha di fatto confermato sia Kean che Fagioli, definiti “calciatori importanti per la Fiorentina”, evidentemente traducendo in parole quella che è la strategia del direttore sportivo e allontanando l'ipotesi che la Fiorentina decida di rientrare dalle spese con cessioni eccellenti (tra quattro giorni scade il termine per esercitare la clausola da 62 milioni sul centravanti e a quel punto il club di Commisso sarà padrone di deciderne il destino: e lo ha già deciso): le cessioni ci saranno, tante per questione di numero e alcune riguardanti calciatori di un determinato peso dentro al gruppo, però salvo ribaltoni non saranno né Kean e né Fagioli, di cui onestamente dentro una squadra “competitiva e duratura” farne a meno non sarebbe stato logico.

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