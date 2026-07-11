Cor. Sport: “Fagioli e Kean importanti. Venderli sarebbe illogico”

Grosso ha speso parole al miele per Fagioli e Kean

Nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi giovedì 9 luglio, Fabio Grosso ha parlato anche di Moise Kean e Nicolò Fagioli. Il nuovo tecnico viola li ha, di fatto, messi al centro del suo progetto tecnico. Proprio su quest'aspetto si concentra il Corriere dello Sport che scrive: