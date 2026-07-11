"La casa di Atta. Il colpo record di un mercato top: spesi 84,5 milioni": titola così il Corriere dello Sport che analizza una prima parte di mercato a dir poco scoppiettante per la Fiorentina. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Fiorentina, mercato top. Già spesi più di 80 milioni”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Fiorentina, mercato top. Già spesi più di 80 milioni”
Paratici scatenato in quest'inizio di mercato. Già 3 acquisti con il quarto, Oso, nel mirino
Viery (15 milioni+2 di bonus), Dragusin (1,5+17,5 considerando il riscatto dell'ex Tottenham a giugno 2027) e soprattutto Atta (25 di parte fissa per il 70 per cento del cartellino): è la cronistoria degli acquisti fatti dalla Fiorentina in questa prima parte di mercato estivo iniziato ufficialmente dieci giorni fa, per un totale di 61 milioni spesi (e vanno aggiunti i 23,5 per Fabbian e Brescianini che alzano il totale a 84,5), ma è più che altro la fotografia di un entusiasmo che sta crescendo a Firenze e tra i tifosi che presto potrebbe prendere i contorni del sogno. Perché Paratici non si ferma certo qui nell'opera di costruzione e di realizzazione di una Fiorentina “competitiva e duratura” (parole sue e di Grosso in due conferenze stampa distanti nel tempo e molto simili nei contenuti): e se poi dal Viola Park ti dicono che mai come quest'anno bisogna vivere alla giornata, non è certo un buon motivo per alimentare illusioni. Ma pensieri in grande sicuramente sì.
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