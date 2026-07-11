La Nazione: “Thorstvedt vuole la Fiorentina. Si lavora sulle contropartite”

Uno degli obiettivi di mercato di Fabio Paratici, non è una novità, è Kristian Thorstvedt sul quale si concentrano sia il Corriere dello Sport che La Nazione. Ecco quanto si legge sui due quotidiani.

LA NAZIONE

Kristian Thorstvedt resta nel mirino della Fiorentina nonostante l'arrivo di Atta dall'Udinese. Il promesso sposo in viola non sembra in pericolo. Ha già fatto sapere di voler giocare nella Fiorentina e le parti sono al lavoro per limare la richiesta del Sassuolo. Paratici sta cercando di capire se c'è margine per inserire qualche contropartita tecnica. Proposta Sohm, il Sassuolo ha risposto con la richiesta di Brescianini che, però, tutto sommato la Fiorentina terrebbe anche in rosa. Si è parlato anche di Kospo, profilo che piace ai neroverdi. In ogni caso l'arrivo del norvegese dovrebbe andare per le lunghe anche a causa del lungo percorso della Norvegia al mondiale.