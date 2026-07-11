La Nazione: “Idee fisse e fedelissimi. Il marchio di fabbrica di Paratici”

La Nazione si concentra su Fabio Paratici e sul suo modo di lavorare. Se un giocatore finisce nel suo taccuino, difficilmente poi ne esce: possono passare mesi, a volte persino anni, ma quando si ripresenta l'occasione il direttore sportivo torna alla carica cogliendo tutti di sorpresa. E' il caso di Radu Dragusin: il difensore era stato uno dei grandi obiettivi di Paratici già nella finestra invernale, quando però il giocatore - dopo aver flirtato anche con la Roma - aveva preferito restare al Tottenham. Archiviata quella delusione, il dirigente non ha cambiato idea e, appena le condizioni lo hanno permesso, è tornato all'assalto riuscendo a portarlo a Firenze. Stesso discorso per Viery e Atta.