Proseguono senza sosta i lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi. Nonostante non sia arrivata l'estensione dell'orario dei cantieri in notturna, le operazioni procedono spedite con attività fino alle 22. Come scrive Repubblica. È stato completato il montaggio delle due travi principali della nuova copertura della Curva Fiesole, mentre sono in corso l'assemblaggio delle capriate tridimensionali e i lavori ai micropali che sosterranno i pilastri esterni.

La nuova Fiesole sarà realizzata in versione "cabrio", con gradoni sollevabili in occasione di eventi. Parallelamente sono iniziate anche le opere di riqualificazione delle aree esterne allo stadio, tra cui lo spostamento dello skate park sul lato nord dei vecchi campini dedicati a Davide Astori.