Palazzo Vecchio ha ufficializzato la candidatura del nuovo stadio Artemio Franchi per ospitare alcune gare di Euro 2032, torneo che sarà organizzato da Italia e Turchia. Repubblica analizza i possibili scenari. La battaglia per il Franchi è ardua, visti i 16 stadi i lizza. Per il Comune sarebbe una questione di prestigio, ma anche di soli, visto che con l'assegnazione degli Europei arriverebbe qualche fondo extra. Firenze è considerata tra le città più accreditate, ma dovrà superare due ostacoli nella corsa alla scelta finale della FIGC.

Il primo è geografico: con Torino, Milano e Roma considerate favorite, la presenza del Franchi lascerebbe al Sud una sola sede, scenario che potrebbe spingere verso la candidatura di una città meridionale. Il secondo è politico: con le prossime elezioni all'orizzonte, il peso elettorale del Sud potrebbe influenzare le valutazioni, e la giunta PD di Firenze non rientra nelle grazie del governo. La decisione definitiva sulle sedi da presentare alla UEFA è attesa entro il 1° ottobre.