Repubblica: “Fiorentina contro tecnico Arup. Smentite alcune dichiarazioni”

Cresce la tensione tra la Fiorentina e i responsabili del progetto di restyling del Franchi. Dopo le polemiche per il mancato completamento della curva Fiesole in tempo per il centenario e le parole dell’ex sindaco Nardella, nel mirino del club di Commisso finisce ora l’ingegnere Luca Buzzoni, direttore tecnico di Arup. La società viola contesta diverse sue dichiarazioni sui ritardi dei lavori e sulle presunte cause, tra cui l’impatto delle partite di Conference League e la necessità di far giocare la squadra fuori dal Franchi per sette mesi, dal giugno al dicembre 2028. Un’ipotesi che la Fiorentina definisce inaccettabile e che contrasta con le rassicurazioni arrivate da Palazzo Vecchio.

Secondo Buzzoni, la concomitanza tra gare e cantiere avrebbe rallentato i lavori e la “convivenza” tra attività sportive e opere edilizie era stata prevista solo per i primi sei mesi, non oltre. La Fiorentina, però, smentisce fermamente: le gare europee — al massimo sette — si sarebbero sempre svolte in orari serali o notturni, senza interferire con l’attività diurna del cantiere, mentre gli allenamenti delle squadre ospiti sarebbero stati programmati in modo da non creare ostacoli. Il club ribadisce inoltre che la possibilità di continuare a giocare al Franchi era nota da tempo e che il cronoprogramma avrebbe potuto essere aggiornato di conseguenza, evitando di scaricare le responsabilità dei ritardi sull’attività sportiva.