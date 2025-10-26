Cresce la tensione tra la Fiorentina e i responsabili del progetto di restyling del Franchi. Dopo le polemiche per il mancato completamento della curva Fiesole in tempo per il centenario e le parole dell’ex sindaco Nardella, nel mirino del club di Commisso finisce ora l’ingegnere Luca Buzzoni, direttore tecnico di Arup. La società viola contesta diverse sue dichiarazioni sui ritardi dei lavori e sulle presunte cause, tra cui l’impatto delle partite di Conference League e la necessità di far giocare la squadra fuori dal Franchi per sette mesi, dal giugno al dicembre 2028. Un’ipotesi che la Fiorentina definisce inaccettabile e che contrasta con le rassicurazioni arrivate da Palazzo Vecchio.
Repubblica
Repubblica: “Fiorentina contro tecnico Arup. Smentite alcune dichiarazioni”
Secondo Buzzoni, la concomitanza tra gare e cantiere avrebbe rallentato i lavori e la “convivenza” tra attività sportive e opere edilizie era stata prevista solo per i primi sei mesi, non oltre. La Fiorentina, però, smentisce fermamente: le gare europee — al massimo sette — si sarebbero sempre svolte in orari serali o notturni, senza interferire con l’attività diurna del cantiere, mentre gli allenamenti delle squadre ospiti sarebbero stati programmati in modo da non creare ostacoli. Il club ribadisce inoltre che la possibilità di continuare a giocare al Franchi era nota da tempo e che il cronoprogramma avrebbe potuto essere aggiornato di conseguenza, evitando di scaricare le responsabilità dei ritardi sull’attività sportiva.
Altro punto critico riguarda il numero degli operai impegnati nei lavori: Buzzoni ha parlato di “alcune decine o centinaia”, ma la dirigenza viola, forte dell’esperienza maturata con il Viola Park, giudica la stima eccessiva rispetto ai risultati visibili sul campo. Proprio per chiarire le proprie posizioni e documentare eventuali incongruenze, la Fiorentina ha annunciato la consegna a Palazzo Vecchio di un dossier con le proprie osservazioni sullo stato dei lavori e sul futuro del progetto Franchi, confermando l’irritazione crescente nei confronti della gestione del cantiere e dei continui rinvii. Lo scrive Repubblica Firenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA