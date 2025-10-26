Fiorentina, il Franchi fa paura. CorSport: “Pioli deve svoltare al più presto”

Il Corriere dello Sport sui numeri della Fiorentina al Franchi

Redazione VN 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 07:40)

Incredibile ma vero: la Fiorentina di Pioli deve fare i conti con un tabù inedito, quello del Franchi. In casa, infatti, i viola hanno perso tutte e tre le partite di campionato disputate finora — 1-3 con il Napoli, 1-2 con Como e Roma — segnando appena tre reti e subendone sette. Numeri che pesano doppiamente, perché arrivano in quello che per decenni è stato il fortino dei gigliati, un campo temuto da tutti, dove vincere era un’impresa quasi impossibile. Oggi invece il Franchi è diventato sinonimo di fragilità e disorientamento.

Un tempo il Comunale, poi il Franchi, era il cuore pulsante della Fiorentina. Da Prandelli a Batistuta, passando per gli anni d’oro dei Cinquanta e Sessanta, il tifo di Firenze sapeva trasformare lo stadio in una bolgia. La Curva Fiesole trascinava, e l’urlo dei quarantamila — che un tempo erano anche sessantamila — intimoriva chiunque. Oggi quella magia sembra svanita: il Franchi è un cantiere a cielo aperto, con settori chiusi, tribune impacchettate e una capienza ridotta. L’atmosfera è spenta e, sebbene i tifosi cerchino comunque di spingere la squadra, la sensazione di desolazione finisce per pesare anche sui giocatori.

Pioli e i suoi devono ora liberarsi mentalmente da queste condizioni e trasformare il Franchi di nuovo in un alleato, non in un ostacolo. Le tre sconfitte casalinghe consecutive sono un record negativo che mancava addirittura dal 1928-29, quasi un secolo fa, quando la Fiorentina giocava ancora al Velodromo Libertas. Per questo, espugnare il proprio stadio è diventato il primo, urgente obiettivo: vincere al Franchi non è solo questione di classifica, ma di orgoglio e identità. Contro il Bologna, i viola hanno l’occasione di rompere finalmente un incantesimo che dura troppo. Lo scrive il Corriere dello Sport.