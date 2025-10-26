Fiorentina-Bologna, si va verso i 20.000 tifosi. E il meteo aiuta

Fiorentina contro il Bologna. Soglia dei 20.000 che ieri sera non risultava superata, ma c'è tempo fino all'immediato prepartita per acquistare il biglietto. Meteo che, rispetto alle previsioni dei giorni scorsi, dovrebbe dare una mano agli indecisi dell'ultimo minuto.
Dal Bologna all'Inter nel giro di tre giorni, con lo zoccolo duro del tifo che tornerà a San Siro dopo la sfida col Milan. Fiorentina di nuovo al Franchi il 2 novembre contro il Lecce.
Partita che è stata abbinata a quella con la Juventus (22 novembre) in un pack a prezzo conveniente in vendita dal pomeriggio di venerdì. Tifosi gigliati (oltre 1.200 a Vienna) che saranno fondamentali per trascinare la Fiorentina fuori da questo momento di difficoltà, almeno in campionato. Oggi i 20.000 del Franchi sosterranno i ragazzi di Pioli dal primo al novantesimo. Il risultato deciderà poi l'umore oltre il fischio finale. Lo scrive la Nazione.
