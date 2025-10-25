Franchi, parla il direttore tecnico del cantiere: “Ecco cosa ha rallentato i lavori”

Il caso Franchi ha scatenato il caos a Firenze. La Nazione ha intervistato Luca Buzzoni, il direttore tecnico del progetto per Arup. Ecco la situazione dello stadio viola spiegata nel dettaglio:
Il commento del tecnico
Sono molto fiducioso che tutto andrà nel migliore dei modi. Non parlo a sensazione, da ingegnere ho gli elementi per essere ottimista. Al momento dell'affidamento dei lavori era previsto che la Fiorentina usufruisse dello stadio fino alla stagione calcistica 2023/24: la convivenza tra lavori e partite era messa in conto solo per i primi 6 mesi. Una situazione molto diversa da quella attuale.
CAMPIONATO
Il campo da gioco sarebbe stato utilizzato per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, lo stoccaggio dei materiali, l'assembramento e il montaggio delle strutture delle curve e della copertura che richiedono mezzi molto ingombranti.
Ora lo spazio di manovra per le imprese è assai limitato. Ciò ha significato dover utilizzare i mezzi all'esterno dove però la movimentazione è molto difficile perché sono presenti alberi e anche il mercato sul lato nord del cantiere
ALTRI LIMITI
In alcuni casi la presenza delle partite ha richiesto l'interruzione dei lavori al mercoledì mattina: per le gare di Conference ad esempio la Uefa chiede che la squadra ospite si possa allenare allo stadio il pomeriggio precedente alla partita. Inoltre alcune lavorazioni devono essere fatte su due o più giorni di fila, perciò è capitato che i lavori si interrompessero il mercoledì mattina per riprendere il lunedì successivo
FIORENTINA VIA
Ad oggi non c'è questa previsione, qualora dovesse verificarsi sarebbe nel caso una circostanza molto limitata come lo scorso settembre. Nel caso il processo avverrà attraverso un dialogo sempre molto collaborativo con Comune e società
I TIFOSI
Mi rendo conto che dall'esterno sia difficile capire cosa sta succedendo esattamente senza le informazioni necessarie. Ma anche se le complessità del progetto sono tante, sono molto fiducioso che tutto andrà nel migliore dei modi
