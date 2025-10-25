Franchi, parla il direttore tecnico del cantiere: “Ecco cosa ha rallentato i lavori”

Il caso Franchi ha scatenato il caos a Firenze. La Nazione ha intervistato Luca Buzzoni, il direttore tecnico del progetto per Arup . Ecco la situazione dello stadio viola spiegata nel dettaglio:

Ora lo spazio di manovra per le imprese è assai limitato. Ciò ha significato dover utilizzare i mezzi all'esterno dove però la movimentazione è molto difficile perché sono presenti alberi e anche il mercato sul lato nord del cantiere