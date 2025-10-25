Dzeko, qui non per un ruolo marginale. E quelle parole che sanno di candidatura

La Repubblica scrive oggi di Edin Dzeko, attaccante gigliato autore di una grande prova giovedì sera contro il Rapid Vienna. Contro gli austriaci, infatti, il bosniaco ha originato il primo gol di Ndour con un bel tiro respinto male da Hedl, poi si è messo in proprio siglando il raddoppio su assist di Fortini e realizzando il suo secondo gol in viola, dopo quello di agosto, sempre in Conference contro il Polissya. Una gara poi condita da tante altre giocate di qualità e da un ruolo di leader di cui la Fiorentina aveva decisamente bisogno in questo periodo. Di impatto, poi, le dichiarazioni sul reparto offensivo rilasciate al termine della garaLEGGI QUI, dichiarazioni che Pioli però non ha sdoganato, ribadendo una Fiorentina che al momento non può permettersi due attaccanti davanti. Il tecnico, infatti, inizialmente aveva impostato la preparazione al Viola Park con l'affascinante idea di un 3-4-1-2 con un trequartista, Gudmundsson, e due punte, Dzeko e Kean, prima dell'arrivo di Piccoli, ma successivamente si è passati al 3-5-2 o 3-5-1-1, con il doppio centravanti che di fatto è stata più formula da Conference che da Serie A, almeno recentemente. Le parole di Dzeko, però, suonano come un'autocandidatura per una maglia da titolare e per essere protagonista, con il bosniaco che non si accontenta certo di un ruolo marginale e che quindi proverà ad incalzare il tecnico viola.