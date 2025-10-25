CorSport: “Eclissato, adesso ritrovato. Pioli si gode il vero Nicolò Fagioli”

Il Corriere dello Sport esalta Fagioli

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 08:42)

Finalmente Nicolò Fagioli è tornato a mostrare il suo valore. A Vienna, il centrocampista classe 2001 ha offerto una prestazione di alto livello, riaccendendo l’entusiasmo attorno al suo talento. Dopo un periodo difficile, con tre panchine consecutive e un rendimento altalenante, il giocatore si è ripreso il centrocampo con una prova brillante, ricca di personalità e qualità tecniche. Tornato nel ruolo di mezzala, ha saputo dare verticalità e intelligenza al gioco, creando occasioni e superiorità numerica, in una serata che potrebbe segnare la sua vera rinascita.

Fagioli era arrivato alla Fiorentina lo scorso febbraio, con un’operazione complessiva da 16 milioni tra prestito e riscatto, proveniente dalla Juventus. Dopo un buon inizio, però, la sua crescita si era arrestata, soprattutto quando Pioli aveva provato a trasformarlo in regista, ruolo che non gli aveva reso giustizia. Il calo di rendimento lo aveva portato ai margini della squadra, fino alla recente inversione di tendenza, coincisa con la decisione del tecnico di restituirgli la posizione naturale da interno offensivo.

Ora Pioli punta a consolidare il suo rilancio, dandogli continuità e fiducia. Contro il Bologna, Fagioli dovrebbe partire titolare, con il compito di portare ordine, fantasia e incisività a un centrocampo che ne ha disperatamente bisogno. La Fiorentina conta molto sul suo talento, non solo per risalire in campionato ma anche per contribuire alla crescita del calcio italiano. Fagioli sa di avere un’occasione importante: dimostrare che la sua classe può ancora fare la differenza, in viola e, chissà, presto anche con la maglia azzurra. Lo scrive il Corriere dello Sport.