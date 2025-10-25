Gazzetta: “Piccoli ha deluso. Adesso Dzeko l’ha superato nelle gerarchie”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Edin Dzeko e sulla gerarchia in attacco. Secondo il noto quotidiano, l'ex attaccante della Roma avrebbe superato un deludente Roberto Piccoli:
Intanto Edin in queste giornate un sorpasso sembra averlo compiuto, su Roberto Piccoli. Che a Vienna ha lottato sotto il diluvio, ma è apparso in calo non solo per l'incredibile gol fallito. Anche se bisogna tener conto del mantra del tecnico: «Ho capito, vista la situazione, che posso schierare due giocatori offensivi, due punte, non più tre come avevamo provato a pensare in estate». Vero. Saranno quindi Gudmundsson, favorito per domani col Bologna, Dzeko e Piccoli, a giocarsi di volta in volta una maglia accanto al leader viola e della Nazionale Moise Kean, rimasto a riposo dopo aver molto forzato la caviglia destra malandata. Dalla lista resta fuori Jacopo Fazzini che ha attitudini offensive, ma viene comunque considerato una mezzala. Con licenza di avanzare.
