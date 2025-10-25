Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Piccoli ha deluso. Adesso Dzeko l’ha superato nelle gerarchie”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Piccoli ha deluso. Adesso Dzeko l’ha superato nelle gerarchie”

Gazzetta: “Piccoli ha deluso. Adesso Dzeko l’ha superato nelle gerarchie” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport su Dzeko e Piccoli
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Edin Dzeko e sulla gerarchia in attacco. Secondo il noto quotidiano, l'ex attaccante della Roma avrebbe superato un deludente Roberto Piccoli:  

Intanto Edin in queste giornate un sorpasso sembra averlo compiuto, su Roberto Piccoli. Che a Vienna ha lottato sotto il diluvio, ma è apparso in calo non solo per l'incredibile gol fallito. Anche se bisogna tener conto del mantra del tecnico: «Ho capito, vista la situazione, che posso schierare due giocatori offensivi, due punte, non più tre come avevamo provato a pensare in estate». Vero. Saranno quindi Gudmundsson, favorito per domani col Bologna, Dzeko e Piccoli, a giocarsi di volta in volta una maglia accanto al leader viola e della Nazionale Moise Kean, rimasto a riposo dopo aver molto forzato la caviglia destra malandata. Dalla lista resta fuori Jacopo Fazzini che ha attitudini offensive, ma viene comunque considerato una mezzala. Con licenza di avanzare.

Leggi anche
Renzi: “Franchi? Nardella ha voluto fare il fenomeno. Finalmente adesso tace”
CorFio rivela: “Dzeko ha mal digerito una cosa. E c’entra Fiorentina-Napoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA