La Nazione

Renzi: “Franchi? Nardella ha voluto fare il fenomeno. Finalmente adesso tace”

L'attacco di Renzi a Nardella
Redazione VN

Matteo Renzi, senatore e grande tifoso della Fiorentina, ha attaccato Dario Nardella sulla questione stadio. Ecco le sue parole riportate dalla Nazione:

Finalmente fa la prima cosa sensata sull'argomento da molti anni: Nardella tace. Avevamo messo in guardia sull'errore tragico di fare lo stadio coi soldi del contribuente e del Porr. Avevamo detto che non avrebbero rispettato i tempi per il centenario della Fiorentina. E Nardella ci ha deriso per anni. La scelta giusta era quella di Casini a Bagno a Ripoli: investimento della Fiorentina, pagato dalla generosa famiglia Commisso. Nardella ha voluto fare il fenomeno e la conclusione è sotto il naso di tutti: Fiorentina in mezzo al guado, Fiesole in ritardo, Comune in difficoltà. L'unica buona notizia è che non si occupa più di Firenze e di curva Fiesole

