La sosta aveva aperto a nuove speranze, con il peggio che poteva essere lasciato alle spalle. E invece la Fiorentina cade a Genova per 2-1. Un grande impatto lo ha avuto il primo tempo con un approccio inaccettabile da parte della squadra viola: fermi, impauriti, distratti. La rimonta si è fermata su qualche occasione e un palo di Ndour, nulla ha potuto l'autogol di Vasquez.

Nel finale del primo tempo la Fiorentina ha le occasioni per riaprire la partita: annullata la rete di Gnonto e si divora un gol da una buona posizione. Nel secondo tempo, nonostante i cambi, l'inerzia non cambia. La Fiorentina alza i ritmi e palleggia di più ma non trova il gol. Ndour e Njie hanno l’occasione per il 2-2, Cher colpisce anche un palo. L’ultima chance buona capita sul sinistro di Valdepenas che manda alto. Lo riporta La Repubblica.