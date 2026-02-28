Repubblica: “Conference il grande sogno, darebbe lustro all’anno del centenario”

Repubblica Firenze si concentra sul sorteggio di Conference League dove la Fiorentina in contrerà agli ottavi di finale i polacchi del Rakow . Insieme con gli ottavi l’urna di Nyon ha svelato anche tutto il possibile cammino della Fiorentina fino alla finale di Lipsia, in programma mercoledì 27 maggio: se i viola dovessero battere il Rakow ai quarti affronterebbero o il Crystal Palace o l’Aek Larnaca, con andata in trasferta e ritorno a Firenze. In caso di semifinale una tra Lech Poznan, Shakhtar Donetsk, Az Alkmaar e Sparta Praga.

Repubblica aggiunge che "la Conference può rappresentare il grande sogno per questo finale di stagione. Un trofeo da inseguire che porterebbe in Europa League — unica via possibile per giocare in Europa anche la prossima stagione — darebbe lustro all’anno del centenario e di cui la società beneficerebbe sotto tutti i punti di vista. Di blasone, di status e anche economico: fino a questo momento la Fiorentina ha incassato 8,6 milioni, arrivando alla finale di Lipsia e sollevando il trofeo entrerebbero quasi 20 milioni, a cui andrebbero sommate le quote da botteghino e altri indicatori. Una cifra non da Champions ma comunque considerevole. Per una Conference che resta il più grande salva stagione, a patto di vedere una squadra diametralmente opposta di quella scesa in campo giovedì sera".