Repubblica Firenze si concentra sul sorteggio di Conference League dove la Fiorentina in contrerà agli ottavi di finale i polacchi del Rakow. Insieme con gli ottavi l’urna di Nyon ha svelato anche tutto il possibile cammino della Fiorentina fino alla finale di Lipsia, in programma mercoledì 27 maggio: se i viola dovessero battere il Rakow ai quarti affronterebbero o il Crystal Palace o l’Aek Larnaca, con andata in trasferta e ritorno a Firenze. In caso di semifinale una tra Lech Poznan, Shakhtar Donetsk, Az Alkmaar e Sparta Praga.
Repubblica Firenze
Repubblica: “Conference il grande sogno, darebbe lustro all’anno del centenario”
Repubblica aggiunge che "la Conference può rappresentare il grande sogno per questo finale di stagione. Un trofeo da inseguire che porterebbe in Europa League — unica via possibile per giocare in Europa anche la prossima stagione — darebbe lustro all’anno del centenario e di cui la società beneficerebbe sotto tutti i punti di vista. Di blasone, di status e anche economico: fino a questo momento la Fiorentina ha incassato 8,6 milioni, arrivando alla finale di Lipsia e sollevando il trofeo entrerebbero quasi 20 milioni, a cui andrebbero sommate le quote da botteghino e altri indicatori. Una cifra non da Champions ma comunque considerevole. Per una Conference che resta il più grande salva stagione, a patto di vedere una squadra diametralmente opposta di quella scesa in campo giovedì sera".
