Poteva finire peggio? Gazzetta: “Fiorentina, menomale che non c’era Pietuszewski”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prestazione dello Jagiellonia. I polacchi tengono tre uomini altissimi, più Imaz e Mazurek che si infilano nei mezzi spazi e vengono serviti in verticale alle spalle della prima linea di pressione viola. Pululu completa l'opera di demolizione agendo da sponda, sempre mal contenuto da Comuzzo. Il protagonista diventa in fretta Mazurek, che si chiama come un dolce polacco, è un 2007 e ha tempi di inserimento e qualità nel sinistro, dimostrazione che l'accademia Jaga - da dove arriva anche il talentino Pietuszewski, ceduto al Porto a gennaio, meno male che non c'era più... - funziona.