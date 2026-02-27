La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prestazione dello Jagiellonia. I polacchi tengono tre uomini altissimi, più Imaz e Mazurek che si infilano nei mezzi spazi e vengono serviti in verticale alle spalle della prima linea di pressione viola. Pululu completa l'opera di demolizione agendo da sponda, sempre mal contenuto da Comuzzo. Il protagonista diventa in fretta Mazurek, che si chiama come un dolce polacco, è un 2007 e ha tempi di inserimento e qualità nel sinistro, dimostrazione che l'accademia Jaga - da dove arriva anche il talentino Pietuszewski, ceduto al Porto a gennaio, meno male che non c'era più... - funziona.
Poteva finire peggio? Gazzetta: "Fiorentina, menomale che non c'era Pietuszewski"
I talenti dello Jagiellonia
A metà primo tempo si infila su un filtrante di Pululu e supera Lezzerini. Nel recupero, raccoglie una respinta in area dopo un inserimento di Drachal. E poi in apertura di ripresa, la tripletta completa la rimonta: fuga di Pozo, tocco di prima magistrale di Pululu e benedizione di Mazurek.
L'espressione viola passa da addobbo funebre a blu tenebra: peraltro il tris polacco è legittimato dal gioco ed è molto meno episodico di quello fiorentino a Bialystok (angolo, punizione, rigore).
