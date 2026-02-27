Il Corriere dello Sport si sofferma sul talento dello Jagiellonia Bartosz Mazurek, a segno tre volte nella sfida di ieri. Una menzione d'onore quasi obbligatoria:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Siemieniec magari no, ma Mazurek verrà ricordato dai fiorentini”
Corriere dello Sport
CorSport: “Siemieniec magari no, ma Mazurek verrà ricordato dai fiorentini”
Talento cristallino
Prima di Fagioli, il proscenio era stato tutto per Bartosz Mazurek: classe 2007, col giallorosso del sangue (è nato a Bialystok, a pochi passi dal centro sportivo dello Jagiellonia) quello che già per molti era l'enfant prodige del calcio polacco ha stregato tutti, tre gol partendo da dietro, in una posizione ibrida tra mezz'ala di inserimento ed esterno d'attacco. Il tecnico Siemieniec aveva, prima della gara d'andata, aveva detto che i fiorentini si sarebbero ricordati il suo nome. Quello di Siemieniec magari no, ma Mazurek - che è anche il nome di un dolce tipico polacco - ora lo conoscono anche sotto la cupola del Brunelleschi, chiedere a Dodo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA