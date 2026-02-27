Repubblica: “Serata da dimenticare per vari aspetti. Un bel passo indietro”

Come scrive La Repubblica Firenze, la Fiorentina è andata ad un passo da un’onta difficilmente dimenticabile e da una clamorosa eliminazione. Ha superato l’ostacolo Jagiellonia soltanto nei minuti finali del secondo tempo supplementare, vanificando il triplo vantaggio dell’andata, complicandosi la vita, perdendo giocatori importanti per infortunio (Solomon e Gosens, oltre a Lezzerini) e dovendo aspettare i supplementari e ulteriori trenta minuti per gioire. Un 2-4 finale il cui solo segno più è il passaggio del turno, in una serata invece da dimenticare per tanti aspetti. Approccio, gestione della gara, mentalità, prestazione non all’altezza di tante seconde linee, superficialità nell’interpretazione della partita e nella condotta. Un bel passo indietro rispetto alle vittorie in campionato e alla partita dell’andata, giocata volendo mettere in difficoltà, da parte delle riserve, l’allenatore, stavolta invece incapace di ottenere il massimo da chi aveva giocato di meno e salvato dai titolarissimi, Fagioli in primis, trascinatore nel momento di massima difficoltà ed esasperazione.