Non ce n'è uno che si salvi, nell'undici titolare della Viola: un fantasma Fazzini, Ndour gioca senza personalità, Fabbian non aiuta, pure Dodo e Mandragora perdono la bussola del gioco. Insomma, un disastro. E Vanoli deve ricorrere ai titolari: De Gea, Harrison, poi Solomon e Fagioli, infine Kean. La Viola è più in partita ma non fa male.
Gazzetta: "Non si salva nessuno dei titolari. Fazzini fantasma, un disastro"
Nemmeno Kean che al 94' ha sul destro la palla per finirla prima. Si va ai supplementari, con lo Jaga che ha finito la benzina. Serve però un mezzo regalo del portiere Abramowicz: uscita alta non risolutiva, Fagioli con una palombella lo scavalca. Sospirone di sollievo.
Flach spedisce alta la reazione polacca, Kean in mischia con deviazione di Romanczuk sancisce la qualificazione nonostante l'ultima gattonata di De Gea su Imaz. Ora azzerare e ripartire, il campionato chiama, ancor prima dell'Europa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
