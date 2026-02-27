Gazzetta: “Non si salva nessuno dei titolari. Fazzini fantasma, un disastro”

Non ce n'è uno che si salvi, nell'undici titolare della Viola: un fantasma Fazzini, Ndour gioca senza personalità, Fabbian non aiuta, pure Dodo e Mandragora perdono la bussola del gioco. Insomma, un disastro. E Vanoli deve ricorrere ai titolari: De Gea, Harrison, poi Solomon e Fagioli, infine Kean. La Viola è più in partita ma non fa male.