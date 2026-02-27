Secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbero arrivare sviluppi decisivi per i lavori allo Stadio Artemio Franchi, da tempo rallentati. Le novità emerse nelle ultime ore lasciano intravedere una possibile accelerazione del cantiere, attesa da mesi sia dal Comune sia dall’ambiente sportivo cittadino.
La Nazione
Nazione: “Franchi, arriva l’accelerata sui lavori? Abodi ha parlato, ci sono novità”
Il primo passaggio chiave è il via libera ufficiale alla nomina del commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032. L’incarico è stato affidato all’ingegnere Massimo Sessa, dopo una lunga fase interlocutoria. Questa ratifica consente finalmente al Comune di Firenze di ottenere le autorizzazioni necessarie per intensificare i lavori, compresa la possibilità di far operare le maestranze anche in orario notturno, dando una svolta concreta ai tempi di realizzazione.
Un altro aspetto cruciale riguarda i finanziamenti. Il Franchi, considerato impianto di rilevanza strategica nazionale, potrebbe beneficiare di risorse ministeriali aggiuntive. Il ministro Andrea Abodi sta infatti lavorando con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per definire le quote del fondo Equity, pensato proprio per sostenere e accelerare l’ammodernamento delle infrastrutture sportive italiane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA