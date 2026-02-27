Nazione: “Franchi, arriva l’accelerata sui lavori? Abodi ha parlato, ci sono novità”

Secondo quanto riportato da La Nazione , potrebbero arrivare sviluppi decisivi per i lavori allo Stadio Artemio Franchi , da tempo rallentati. Le novità emerse nelle ultime ore lasciano intravedere una possibile accelerazione del cantiere, attesa da mesi sia dal Comune sia dall’ambiente sportivo cittadino.

Il primo passaggio chiave è il via libera ufficiale alla nomina del commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032 . L’incarico è stato affidato all’ingegnere Massimo Sessa , dopo una lunga fase interlocutoria. Questa ratifica consente finalmente al Comune di Firenze di ottenere le autorizzazioni necessarie per intensificare i lavori, compresa la possibilità di far operare le maestranze anche in orario notturno, dando una svolta concreta ai tempi di realizzazione.

Un altro aspetto cruciale riguarda i finanziamenti. Il Franchi, considerato impianto di rilevanza strategica nazionale, potrebbe beneficiare di risorse ministeriali aggiuntive. Il ministro Andrea Abodi sta infatti lavorando con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per definire le quote del fondo Equity, pensato proprio per sostenere e accelerare l’ammodernamento delle infrastrutture sportive italiane.