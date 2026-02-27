CorFio: “Da Vanoli ai giocatori. La Fiorentina è ricascata nella presunzione”

Il Corriere Fiorentino analizza la sconfitta della Fiorentina contro lo Jagiellonia. Ecco la seconda parte dell'analisi di Ernesto Poesio:
"Poi però la concentrazione dovrà tornare subito sul campionato e su una trasferta di Udine che appare insidiosa soprattutto dopo i 120 minuti di ieri. Un’altra tappa sulla strada di questa via crucis viola"
Forse, come accaduto già diverse volte in questa terribile stagione, la Fiorentina è ricascata nel suo difetto più grande che affonda le radici non solo nello spogliatoio: la presunzione. A partire dalle scelte dell’allenatore che aveva schierato la squadra «B» salvo poi essere costretto a cambiare perfino il portiere alla fine del primo tempo. E poi la sufficienza dei giocatori, irritante, così come il non gioco espresso anche ieri al Franchi davanti ai coraggiosi 9 mila tifosi che nonostante tutto hanno scelto di passare oltre due ore al Franchi nella speranza, subito infranta, di poter assistere a un tardo pomeriggio piacevole, senza troppi affanni. Niente di tutto questo perché questa Fiorentina costruita malissimo dai dirigenti in estate e aggiustata alla bene e meglio a gennaio con l’aiuto (da remoto) di Fabio Paratici continua a incappare in brutte figure, a non concretizzare in campo una presunta superiorità tecnica che troppe volte, alla fine, è risultata tale solo sulla carta. Per fortuna, stavolta, l’ennesima serata storta è finita senza conseguenze irreversibili. Oggi i viola conosceranno il nome della prossima avversaria nella speranza di evitare lo spauracchio peggiore, lo Strasburgo, per continuare a coltivare ambizioni europee. Poi però la concentrazione dovrà tornare subito sul campionato e su una trasferta di Udine che appare insidiosa soprattutto dopo i 120 minuti di ieri. Un’altra tappa sulla strada di questa via crucis viola.
