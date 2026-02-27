TS: “Mai sofferto così tanto. E pensare che Vanoli si era raccomandato”

Un passaggio del turno che ha fatto venire i brividi alla Fiorentina e menomale che Vanoli si era raccomandato alla vigilia

Redazione VN 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 11:48)

La Fiorentina approda, per il quarto anno consecutivo, agli ottavi di Conference League, dove sfiderà una tra Strasburgo e Rakow il 12 e 19 marzo (sorteggio oggi). Ma come scrive Tuttosport, mai aveva sofferto e sbagliato così tanto come contro lo Jagiellonia.

Una partita pazza, terminata 4-2 per i polacchi che dopo 49 minuti avevano rimontato il 3-0 subito all’andata grazie alla tripletta del 19enne Mazurek, uno dei crack del calcio polacco. Già, perché i viola erano tornati dalla Polonia con un bel capitale che non assicurava di dormire sonni tranquilli (mai fare questo errore specie in Europa) ma almeno garantiva di affrontare il playoff di ritorno con un vantaggio importante. Invece, sbagliando approccio e atteggiamento, lo hanno dilapidato in fretta, complicandosi la vita come già in agosto nel preliminare di ritorno di Conference con il Polyssia. Così è stato ieri, quando per la qualificazione la squadra di Vanoli ha dovuto attendere i supplementari, con il sigillo di Fagioli e l’autorete di Romanzczuk in mischia (Kean e Fabbian si sono rimpallati la paternità del gol).

Una serataccia insomma, considerando anche gli infortuni muscolari di Solomon e Lezzerini (per entrambi risentimento al retto femorale della coscia destra) e soprattutto il trauma maxillo facciale subito proprio alla fine da Gosens che ha fatto preoccupare tutti. Un problema mica da poco, sommato ai troppi errori commessi da tutta la Fiorentina apparsa per buona parte del match distratta, confusa, slegata, imprecisa.

Una serataccia che dovrà far riflettere e far da monito in vista dei prossimi mesi decisivi. E dire che alla vigilia Vanoli si era raccomandato di preservare le energie per la corsa salvezza mettendo anche in guardia dalle rimonte come si è visto in Champions.