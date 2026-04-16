Se non è una missione impossibile poco ci manca. Ma è lecito provarci, come hanno assicurato ieri sia Vanoli che Mandragora in presentazione della gara. Sessantesima gara tonda in Conference, come nessuno in Europa: obiettivo onorarla al meglio, anche perché sognare non costa nulla. Sarà un Franchi tutto esaurito, come per le grandi occasioni.
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Quanto è una missione impossibile? Tuttosport: “Sognare non costa nulla”
La Fiorentina è chiamata quasi a una missione impossibile: ribaltare il Crystal Palace per sognare. Almeno quello non costa nulla.
Ancora emergenza—
Tuttosport ricorda però un dettaglio non banale: la Fiorentina sarà ancora in emergenza. Rientrano infatti Fagioli e Gudmundsson, ma Dodo è out e pure Kean, Parisi e Fortini. La vittoria sulla Lazio ha messo in ghiaccio la salvezza e anche per il tecnico - che ha comunque ormai raggiunto il primo obiettivo - è una gara che può valere tanto anche per il futuro in panchina. Intanto, sognare non costa nulla.
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