Quanto è una missione impossibile? Tuttosport: “Sognare non costa nulla”

Se non è una missione impossibile poco ci manca. Ma è lecito provarci, come hanno assicurato ieri sia Vanoli che Mandragora in presentazione della gara. Sessantesima gara tonda in Conference, come nessuno in Europa: obiettivo onorarla al meglio, anche perché sognare non costa nulla. Sarà un Franchi tutto esaurito, come per le grandi occasioni.

Ancora emergenza

Tuttosport ricorda però un dettaglio non banale: la Fiorentina sarà ancora in emergenza. Rientrano infatti Fagioli e Gudmundsson, ma Dodo è out e pure Kean, Parisi e Fortini. La vittoria sulla Lazio ha messo in ghiaccio la salvezza e anche per il tecnico - che ha comunque ormai raggiunto il primo obiettivo - è una gara che può valere tanto anche per il futuro in panchina. Intanto, sognare non costa nulla.