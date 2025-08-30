Pongracic: “Lo scorso gennaio? Non si può lasciare Firenze dopo solo 6 mesi!”

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, Marin Pongracic ha sottolineato di non aver mai pensato di lasciare la Fiorentina, anche quando giocava poco:
Ho scelto la Fiorentina per alzare mio livello. Non si può essere contenti di stare fuori ma bisogna avere pazienza. Quando feci la mia prima gara da titolare contro la Lazio vincemmo e da lì ho sempre giocato. Non si può lasciare Firenze dopo soli 6 mesi.
L'ex Lecce ha parlato anche del suo augurio per la stagione appena iniziata:
Quella passata fu segnata buona parte dagli infortuni, spero che questa sia la migliore della mia carriera. Presto compirò 28 anni, voglio essere anche un leader in campo. E magari fare qualche gol. Da quando gioco in Italia non ci sono ancora riuscito e mi pesa. Un difensore che segna accresce il suo valore e aiuta la sua squadra.
