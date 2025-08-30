Pongracic: “Conference o Champions? Tutte e due! Questo è Stefano Pioli”

L'ex difensore del Lecce a 360 gradi. Col tempo è diventato un punto fermo della Fiorentina

Marin Pongracic a 360°. Il difensore della Fiorentina è stato intervistato da Tuttosport. Vincere un trofeo o qualificazione in Champions League? E' questa la prima domanda. "Perché non tutti e due? Arrivare tra le prime quattro significa aver fatto un grande campionato: nel 2026 la Fiorentina compirà 100 anni, sarebbe un bellissimo regalo. Come riuscire a conquistare una coppa", risponde l'ex Lecce.

Il difensore ha le idee chiare su quale siano i primi aspetti da migliorare: la continuità e la mentalità visti i tanti punti persi nella scorsa stagione con le squadre medio piccole. Su Pioli dice: "Mi hanno colpito l'esperienza, l'autorevolezza, come sa gestire il gruppo. Con ognuno un rapporto molto stretto, parla molto ed è importante".

Sulla sfida contro il Torino, in programma domenica alle 18.30, dice: "Io sono molto arrabbiato per i 2 punti persi (a Cagliari, ndr). Dura accettare di prendere gol, figurarsi in pieno recupero. Bisogna analizzare gli errori e guardare avanti. Neppure i granata saranno contenti, con l'Inter non è mai facile ma non è certo il risultato che volevano".

Pongracic dice, poi, quali sono i giocatori del Torino da temere: "Lì davanti c'è tanta qualità. Simeone lo conosciamo, Ngonge è un giocatore rapido, può fare grandi cose uno contro uno. Zapata viene da un lungo stop ma se sta bene è tra i 5 attaccanti top del campionato. Dobbiamo insomma stare attenti e prepararci bene. Ma noi abbiamo un attacco davvero forte: Kean, Dzeko, Gudmundsson, Fazzini, mi auguro facciano benissimo. Così Piccoli che è appena arrivato. Ci ho giocato a Lecce, sa muoversi in profondità, aiutare la squadra, è abile di testa. Felice sia con noi".