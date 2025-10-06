Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma su Albert Gudmundsson. Continua il periodo negativo del numero 10 della Fiorentina:
Polverosi: “Gudmundsson c’è solo nelle note dell’arbitro. Giocatore perso”
La Roma ha due 10 che sono una meraviglia. Il 10 più giovane, Matias Soulé, parte dall’esterno, il 10 più anziano, Paulo Dybala, fa anche il centravanti-ovunque. E insieme fanno la Roma. Anche la Fiorentina fra i suoi tesserati ha un numero 10, Albert Gudmundsson, appare sulla lista che viene consegnata all’arbitro prima della partita e poi sparisce. E’ davvero un mistero quello che sta accadendo all’islandese, insieme a Kean doveva essere il giocatore decisivo e invece è un giocatore perso.
