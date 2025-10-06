Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Gudmundsson c’è solo nelle note dell’arbitro. Giocatore perso”

Corriere dello Sport

Polverosi: “Gudmundsson c’è solo nelle note dell’arbitro. Giocatore perso”

Polverosi: “Gudmundsson c’è solo nelle note dell’arbitro. Giocatore perso” - immagine 1
Polverosi su Gudmundsson
Redazione VN

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma su Albert Gudmundsson. Continua il periodo negativo del numero 10 della Fiorentina:

La Roma ha due 10 che sono una meraviglia. Il 10 più giovane, Matias Soulé, parte dall’esterno, il 10 più anziano, Paulo Dybala, fa anche il centravanti-ovunque. E insieme fanno la Roma. Anche la Fiorentina fra i suoi tesserati ha un numero 10, Albert Gudmundsson, appare sulla lista che viene consegnata all’arbitro prima della partita e poi sparisce. E’ davvero un mistero quello che sta accadendo all’islandese, insieme a Kean doveva essere il giocatore decisivo e invece è un giocatore perso.

Leggi anche
La moViola: Colombo bravo, manca qualche giallo. E Pablo Marì rischia grosso
Cecchi: “Kean contro tutti, ma così è inutile. Gudmundsson irritante”

© RIPRODUZIONE RISERVATA