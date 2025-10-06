Cecchi: “Kean contro tutti, ma così è inutile. Gudmundsson irritante”

Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, ha commentato la prestazione della Fiorentina di Stefano Pioli.Ecco le sue parole dopo la sconfitta contro la Roma:
Tu chiamale se vuoi «illusioni». Il gol tronituante di Kean, accompagnato da un inizio dove la Fiorentina sembrava giocare con un'intensità diversa, aveva fatto bene sperare tutti. Invece quell'uno due micidiale con il quale la Roma ha ribaltato il piano inclinato della partita, ha gelato tutto, riproponendo i problemi viola di sempre. Ovvero di una squadra che, analogamente a quanto accadeva nei programmi tv degli anni '80 con Vittorio Sgarbi o Carmelo Bene, manda in onda il «Moise Kean contro tutti» come unica ricetta per correggere il destino avverso. Ma se intorno a Kean niente funziona, con un Gudmundsson trasparente al limite dell'irritazione, un centrocampo che non è mai dominante, una difesa che non riesce più a essere frontiera e perfino con Gosens e Dodo in crisi di identità, nel calcio la legge sulle responsabilità collettive magari è ingiusta ma è chiara. E Pioli ahimè la conosce benissimo...
