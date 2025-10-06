Viola News
La moviola

La moViola: Colombo bravo, manca qualche giallo. E Pablo Marì rischia grosso

La moViola: Colombo bravo, manca qualche giallo. E Pablo Marì rischia grosso - immagine 1
La moviola di Fiorentina-Roma
Redazione VN

La Gazzetta dello Sporte il Corriere dello Sport si soffermano sulla prestazione dell'arbitro Colombo in Fiorentina-Roma. Ecco le valutazioni:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: Cinque ammoniti, ma ne mancano due. Punibile col giallo sia il fallo di Pongracic su Baldanzi che la trattenuta dello stesso Baldanzi su Dodò. Regolare il gol di Kean: ad inizio azione Mancini perde palla sbattendo contro il compagno

Celik. Il giallo a Pablo Marì non è per l'intervento su Dybala, ma per le proteste successive, esagerate. Il tocco in area di Tsimikas non è rigore: il braccio del giallorosso è lungo il corpo (anche dopo un veloce check al var).

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Colombo tagliava due traguardi: 50 e 35, là dove 50 sono le gare in serie A (pensate: un decennio fa ce ne volevano tante in serie A per pensare di poter puntare al badge della Fifa, l’arbitro di Como lo è già da un anno e mezzo) e 35 gli anni, compiuti proprio ieri. Compleanno tutt’altro che facile, la gara è stata piena di tensione, come dimostrano i 5 cartellini gialli (ce ne potevano essere di più, vero Pablo Marí?). Due episodi in area della Roma, entrambe letti correttamente da Colombo. Partiamo da qui. Semi rovesciata di Dodo, davanti a lui Tsimikas, il contatto con il braccio destro è non punibile, è a copertura e vicino al corpo. Va a terra in area anche Fazzini, Mancini gli poggia la mano sinistra sulla spalla, la caduta è sin troppo disinvolta, Colombo fa proseguire senza prendere ulteriori provvedimenti. Pablo Mar í interviene su Dybala, scomposto, corretta la punizione e, diciamo, il giallo. Perché ci stava per il fallo, ma l’impressione è che sia arrivato per le proteste. Reiterate e veementi, ha rischiato di prenderne un altro. Rocchi, i comporta-men ti non erano al centro? Buone le reti della partita: Kean è tenuto in gioco da N’Dicka al momento del passaggio al volo di Nicolussi Caviglia. Ampiamente in gioco Dovbyk che serve l’assist per Soulé, c’è dietro di lui Pablo Marì. 

