Poesio: “Fiorentina, col Verona servirà molto di più per evitare una figuraccia”

La vecchia cara Conference. Che nelle ultime due uscite era stata un po’ traditrice, ma che ieri è tornata a rappresentare un porto sicuro, il paravento che nelle ultime tre stagioni ha più volte illuso, con il suo basso livello, su una crescita mai davvero avvenuta. E così contro una volonterosa (ma nulla più) Dinamo Kiev, i viola tornano a vincere una partita dopo una vita, quasi due mesi per l’esattezza visto che gli ultimi tre punti erano arrivati il 23 ottobre contro il Rapid Vienna. Certo, chi non avesse visto la partita non deve immaginarsi una Fiorentina molto diversa da quella che in campionato sta continuando a faticare. Lenta, con pochissime idee, in grado di farsi momentaneamente raggiungere sull’1-1, la squadra di Vanoli che pure non aveva voluto rinunciare ad alcuni «big» (De Gea, Kean, Dodò per esempio) ha vinto senza convincere del tutto, lasciando aperti tutti i dubbi e le preoccupazioni anche in vista della decisiva gara di domenica contro il Verona in casa. Servirà di più contro i gialloblu, molto di più, per non rischiare l’ennesima figuraccia stagionale.
