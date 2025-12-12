Non solo sorrisi, Gazzetta: “Fiorentina, alcune cose preoccupano ancora”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sugli aspetti negativi della serata di ieri. La squadra continua a non leggere bene i momenti della gara e le difficoltà specifiche. Nel primo tempo la Dinamo Kiev faceva circolare la palla, ma non trovava sbocchi e infatti non ha mai tirato . Però aveva trovato sulla destra, tra Fortini e Ndour, le zolle in cui sollecitare gli spunti di Voloshyn. E le contromisure non sono state trovate in fretta.

A inizio ripresa gli ucraini hanno spinto un po' di più e la Fiorentina ha concesso un'occasione in transizione con sette viola nella metà campo offensiva e trenta metri liberi per gli avversari e poi ha incassato il gol schiacciandosi in massa verso De Gea e lasciando libero il tiro dal limite. Sono situazioni facili da disinnescare, automatismi che si allenano, ma al momento sono gli errori che dimostrano le paure e le ingenuità della squadra.