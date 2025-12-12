Nazione: “Entra e decide. Questo è il Gudmundsson che serve alla Fiorentina”

Nazione sulla prestazione di Albert Gudmundsson

Redazione VN 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 08:28)

L’ingresso di Gudmundsson ha cambiato volto alla Fiorentina: Vanoli ha osato, e questa volta la squadra ha risposto nel modo giusto. In realtà, a rispondere davvero è stato soprattutto l’islandese, capace in meno di mezz’ora di prendersi sulle spalle il peso tecnico ed emotivo del gruppo. Ritmo alto, affondi di qualità, scambi intelligenti e il gol decisivo: è finalmente apparso quel Gud che Firenze aspettava da mesi, l’inizio — ancora timido ma concreto — di una possibile rinascita.

Il messaggio è chiaro: questo deve essere il punto di partenza. Vanoli, tra lo spogliatoio post-partita e il lavoro al Viola Park, non mancherà di ricordargli che la Fiorentina ha bisogno proprio di quel tipo di giocatore, propositivo e determinante. Gudmundsson ha portato idee, concretezza e vitalità in un momento in cui la squadra stava affannando, rimettendo in moto un meccanismo offensivo che sembrava inceppato. Il suo impatto ha trasformato una vittoria che stava sfuggendo in un successo meritato.

Ora arriva la verifica più importante: la partita contro il Verona, crocevia della stagione e banco di prova per capire se quello visto contro la Dinamo sia un episodio o l’inizio di una continuità. La Fiorentina dovrà affidarsi ai suoi uomini migliori, e Gud è uno di questi — senza dubbio. Lo scrive la Nazione.