CorSport: “Vittoria bruttina. Ma a questa Fiorentina serviva vincere, anche così”

Il Corriere dello Sport promuove la Fiorentina

Redazione VN 12 dicembre - 08:02

La Fiorentina aveva un disperato bisogno di una vittoria come quella contro la Dinamo Kiev: non brillante nel gioco e sofferta nel finale, ma fondamentale per ritrovare fiducia e rimettere in ordine la classifica del girone, dopo le due sconfitte con Mainz e AEK. Il 2-1 tiene aperta la possibilità di accedere direttamente agli ottavi e soprattutto restituisce un minimo di entusiasmo a un ambiente provato, che ora guarda al campionato come al vero terreno da cui risollevarsi. In questo momento, più del bel calcio conta solo vincere e ricreare un rapporto positivo con i tifosi.

Tra gli aspetti positivi spiccano il ritorno al gol di Kean, ben servito da Dodò, e l’impatto decisivo dei subentrati, soprattutto Parisi e Gudmundsson, autore del gol della vittoria. Tuttavia la gara ha confermato anche i limiti strutturali della squadra: poca costruzione, iniziative spesso individuali, difficoltà quando viene attaccata in velocità e una generale sensazione di incompiutezza. Dopo l’1-0, la Fiorentina non è riuscita a dare continuità alla propria spinta, permettendo alla Dinamo di crescere fino al gol dell’1-1, arrivato al termine di un’azione veloce e mal gestita dalla mediana e dalla difesa.

È stato solo grazie ai cambi che la squadra ha ritrovato slancio, fino al nuovo sorpasso firmato da Gudmundsson dopo una parata di Neshcheret su Kean. Il finale ha regalato qualche brivido, con un’altra occasione fallita dall’attaccante viola, ma il risultato è rimasto al sicuro. Una vittoria che non cancella i problemi, ma che almeno permette di affrontare la sfida decisiva contro il Verona con un minimo di fiducia in più. E forse, davvero, domenica potrà essere un nuovo inizio. Lo scrive il Corriere dello Sport.