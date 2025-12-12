La Fiorentina si è risvegliata. Adesso tocca ai giocatori tenere viva la fiamma

La Dinamo Kiev ha fatto una partita dignitosa e ordinata: il 4-2-3-1 era ben studiato e si trasformava in un 4-1-4-1 in fase di non possesso. Kostyuk ama avere il controllo del gioco e il possesso palla finale parla ucraino, ma questo conta poco: la Fiorentina ha giocatori bravi ad attaccare la profondità e a sfruttare gli spazi.