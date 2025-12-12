Vanoli e le vibrazioni positive. Adesso conta metterle in campo col Verona

Vanoli prova a consolidare le prime vibrazioni positive ottenute in Conference, portandole direttamente verso la sfida cruciale di domenica contro l’Hellas Verona. La vittoria ha dato le risposte che il tecnico cercava, ma il lavoro resta lungo: per questo la squadra ha iniziato una sorta di mini-ritiro immersivo al Viola Park, utile a isolarsi, ritrovare concentrazione e preparare al meglio un appuntamento considerato decisivo. L’impressione è che la gara europea fosse solo il primo tempo: il vero test arriverà nelle prossime ore.