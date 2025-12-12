Vanoli prova a consolidare le prime vibrazioni positive ottenute in Conference, portandole direttamente verso la sfida cruciale di domenica contro l’Hellas Verona. La vittoria ha dato le risposte che il tecnico cercava, ma il lavoro resta lungo: per questo la squadra ha iniziato una sorta di mini-ritiro immersivo al Viola Park, utile a isolarsi, ritrovare concentrazione e preparare al meglio un appuntamento considerato decisivo. L’impressione è che la gara europea fosse solo il primo tempo: il vero test arriverà nelle prossime ore.
Corriere dello Sport
Vanoli e le vibrazioni positive. Adesso conta metterle in campo col Verona
Tra i segnali incoraggianti c’è anche il tentativo di cambiare modulo, passando dal 3-5-2 a un 4-4-2 più aggressivo nella parte finale della sfida. Una scelta che Vanoli interpreta come un possibile “click mentale”, pur sottolineando la necessità di tempo e di rinforzi, soprattutto sugli esterni. Il tecnico elogia anche l’impatto dei subentrati, in particolare Kouamé, evidenziando come l’atteggiamento dei giocatori entrati dalla panchina abbia rappresentato un segnale di reazione importante.
Nonostante la serata più luminosa dopo un mese difficile, Vanoli frena gli entusiasmi: la Fiorentina deve affrontare il Verona con mentalità da finale. Il tecnico coccola Richardson, apprezzandone personalità e qualità tecnica, e registra la soddisfazione dei protagonisti della vittoria: Gudmundsson, decisivo, felice per il gol e concentrato sul prossimo impegno; Kean, che minimizza il caso rigore e si definisce pronto a prendersi responsabilità da leader. Tutti messaggi che raccontano un gruppo che prova a ritrovarsi proprio mentre il percorso riparte. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA