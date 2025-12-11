Fiorentina-Dinamo Kiev, pagelle VN: Kean e Gudmundsson, poi poco altro

KEAN 7 - Per un attimo sembra un portiere sul tiro di Dzeko, ma al 17’ si fa perdonare con un colpo di testa che fulmina l’estremo difensore avversario su un ottimo cross di Dodô. Lotta su ogni pallone, protegge palla e al 35’ firma una splendida iniziativa personale. Nella ripresa spreca il gol del 2-1 su una spizzata di Viti da calcio d’angolo e uno a tu per tu con Neshcheret. Decisivo nel gol del vantaggio di Gudmundsson
GUDMUNDSSON 7 - Il suo ingresso ravviva la partita: al 72’ ci prova dalla distanza e poco dopo trova il gol del vantaggio su ribattuta. Spende un’ammonizione evitabile all’82’.
NDOUR 5,5 - Al 34’ rischia grosso con un retropassaggio pericolosissimo, per sua fortuna senza conseguenze. Ammonito al 43’ per un intervento in scivolata. Nel secondo tempo si segnala solo per un colpo di testa innocuo su cross di Fortini e per un quasi clamoroso autogol al 78’. Un minuto dopo lascia il posto a Mandragora
