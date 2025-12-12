CorFio: “C’è vita sul pianeta Fiorentina. Kean-Gudmundsson, prove di continuità”

Kean-Gudmundsson, si ricrea la coppia d'attacco

La Fiorentina ritrova un primo segnale di vita nel successo sofferto contro la Dinamo Kiev, una vittoria che rappresenta il battito iniziale del nuovo corso firmato Vanoli. Il risultato serve come base su cui costruire sia la qualificazione in Conference, con la sfida decisiva contro il Losanna, sia soprattutto la ripartenza in campionato, dove l’appuntamento cruciale è la gara di domenica contro il Verona. Per l’allenatore arriva così il suo primo successo sulla panchina viola, accompagnato dal ritorno al gol di Kean e dalla conferma di Gudmundsson.

Kean, alla sua 61ª presenza in viola, ha segnato il terzo gol della stagione — il primo dopo fine ottobre — offrendo una prova molto positiva non solo in fase realizzativa, ma anche per intensità, sacrificio e carattere. Dopo le tensioni legate all’episodio del rigore a Reggio Emilia, il centravanti ha risposto con una prestazione convincente, coronata dalla fascia di capitano ricevuta dopo l’uscita di Dzeko. Tanti tiri, tanti duelli e un atteggiamento leader: segnali importanti in vista del campionato.

Anche Gudmundsson continua a crescere, già a quota 5 gol stagionali e sempre più incisivo nel vivo del gioco. Contro la Dinamo ha portato energia, imprevedibilità e qualità, come mostrano i suoi 18 tocchi in poco più di venti minuti e i movimenti che hanno scompaginato la difesa avversaria. Il suo gol ha deciso la partita e confermato il buon momento personale. Ora, però, l’esame più importante è quello che attende tutta la squadra: il Verona, metro di misura per capire se la Fiorentina può davvero trasformare un segnale isolato in continuità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.